Till Adam ist fassungslos! Bei Ex on the Beach schien es fast, als könnten der Bademeister und seine frühere Verlobte Hanna Annika tatsächlich wieder zueinanderfinden. Die Blondine beschloss, dem Temptation Island-Star noch eine Chance zu geben – doch auch dieser Versuch scheiterte: Nach Ausstrahlung der Show verkündeten die zwei, getrennte Wege zu gehen, und Hanna rechnete in einem emotionalen Statement mit ihrem Ex ab. Die Studentin behauptete darin auch, dass Till vor drei Jahren seine schwangere Freundin für eine TV-Show habe sitzen lassen. Promiflash hat nachgefragt, was an den Behauptungen dran ist.

In ihrer Instagram-Story erzählte Hanna ihrer Community, dass zwischen ihr und dem Kieler schon vor dessen Teilnahme bei Love Island 2018 etwas gelaufen sei. "Was noch viel schlimmer ist, dass er noch eine andere Freundin hatte, und diese Frau war damals schwanger von ihm. Ich finde es krass, dass er dieses Kind so verheimlicht", führte sie aus. Für den 32-Jährigen sind diese Behauptungen ein absolutes No-Go, wie er im Promiflash-Interview klarstellte: "Solch eine Aussage von Hanna ist ja wohl ein völliger geistiger Aussetzer. Gerade als angehende Grundschullehrerin sollte sie wissen, dass Kinder überhaupt nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben."

Doch ist an der Sache etwas dran oder nicht? So ganz will Till mit der Sprache nicht rausrücken. "Ich bin schockiert über diese Aussage und werde solche Themen niemals an die Öffentlichkeit geben", machte er deutlich. Hanna selbst habe aber angeblich mit der damals schwangeren Frau gesprochen und ist sich deshalb sicher, dass ihre Behauptung der Wahrheit entspricht.

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNow Hanna Annika, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

