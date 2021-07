Haben sich Till Adam und Hanna Annika noch mal getroffen? Nach ihrer Trennung begenete sich das einstige Paar bei Ex on the Beach. Sie schienen einander sogar wieder näherzukommen. Zwar verließen sie gemeinsam das Format, doch schon kurze Zeit später kam es zwischen den TV-Bekanntheiten zu einem öffentlichen Zoff und letztendlich auch zum Kontaktabbruch. Gab es trotzdem noch mal eine Aussprache zwischen Till und Hanna?

Das hätte sich der Muskelmann zumindest sehr gewünscht – wie er nun im Promiflash-Interview im Rahmen der Dr. Sindsen-Fashionshow verriet. "Aber sie hat mich komplett blockiert. [...] So ist das Ganze unglücklich ausgegangen. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann noch zu einer persönlichen Aussprache kommt." Dass der Beef im Netz ausgetragen wurde, bereue Till hingegen nicht.

"Mein Arbeitgeber kommt damit klar. Die Problematik ist natürlich, dass Hanna später mal Grundschullehrerin werden möchte und ich weiß natürlich nicht, wie das Ganze ankommt", erzählte er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Mittlerweile habe Till aber damit abgeschlossen und einen Haken hinter diese Beziehung gesetzt.

Instagram / tilladam23 Collage: Hanna Annika und Till Adam

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Till und Hanna

