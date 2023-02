Wochenlange Netzpause erklärt: Till Adam ist unheilbar krank

Till Adam (34) verrät den Grund für seine Social-Media-Abstinenz. Seit Anfang des Jahres war es im Netz sehr ruhig um den ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidaten geworden. Er hatte sich weder im Feed noch in seiner Story gemeldet, sodass sich seine Fans bereits große Sorgen machten. Nun gab es aber endlich ein Lebenszeichen von ihm: Till hat mit einer unheilbaren Krankheit zu kämpfen!

In seiner Instagram-Story verriet der Schleswig-Holsteiner, dass er wochenlang gesundheitliche Probleme hatte und zwischenzeitlich sogar im Krankenhaus lag. "Leider Gottes ist es keine Krankheit, die komplett wieder verschwindet. Eine Autoimmunerkrankung ist das. Schöne Scheiße, das heißt: unheilbar", erklärte der einstige Love Island-Teilnehmer. Er sei auf Schonkost angewiesen gewesen. Inzwischen könne er aber wieder normal essen und zum Sport gehen. Später ging Till genauer darauf ein: "Meine Erkrankung nennt sich Colitis Ulcerosa." Laut Apotheken Umschau handelt es sich dabei um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Diese trete oft in Schüben auf und könne mit entzündungshemmenden Medikamenten behandelt werden.

Seine Freundin Johanna ist ihm in der schlimmen Zeit offenbar eine große Stütze gewesen. "Danke, dass du immer für mich da bist – in guten wie in schlechten Zeiten. Mögen die guten Momente fortan überwiegen", zeigte sich der Bademeister optimistisch.

Anzeige

ActionPress/ Bieber, Tamara "Ex on the Beach"-Star Till Adam bei Dr.Sindsens Release-Party in Berlin

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und seine Freundin Johanna

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de