Hanna Annika (24) blüht zurzeit auf! Mitte Mai verriet die Blondine, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt – und zeigte sich richtiggehend begeistert von dessen Qualitäten. In der Vergangenheit hatte die Beauty größtenteils leidvolle Erfahrungen mit ihrem Ex-Freund Till Adam (33) gemacht. Mit ihm war sie etwa bei Temptation Island und Ex on the Beach zu sehen. Am Ende hatte ihre Beziehung allerdings keine Chance. Promiflash verriet Hanna jetzt, dass die Krisen-Romanze sie stärker gemacht habe.

"Ich habe ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen", erzählte Hanna im Promiflash-Interview am Rande des Song-Releases von Eric Sindermann (33) im Hofbräuhaus in Berlin von ihrem Verhältnis zu Till. Die gemeinsame Zeit mit ihm habe ihr rückblickend nicht geschadet – im Gegenteil: "Eigentlich ist es mir egal, ich bin so stark geworden, die letzten Monate über. Daher stört es mich gar nicht." Auch dass ihr Verflossener mit seiner Neuen auf demselben Event war, habe sie nicht aus der Ruhe gebracht.

Till konnte sich mit seiner Partnerin Johanna Kaiser im Arm eine kleine Spitze gegen seine Ex nicht verkneifen: "Es läuft aktuell sehr, sehr gut. Es macht Spaß und man kann sie überall mit hinnehmen. Es gibt keinen Stress, kein Drama, das hatte ich in vorherigen Sachen in einer Tour..." Es sei schön, das Leben unbeschwert genießen zu können, freute er sich.

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, Influencerin

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Bieber, Tamara / ActionPress Till Adam und seine Freundin Johanna

