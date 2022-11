Zum 34.: Till Adams Freundin (21) macht eine Liebeserklärung

Till Adam darf sich über süße Worte seiner Liebsten freuen! Der Schleswig-Holsteiner war in den vergangenen Jahren durch Kuppelformate wie Die Bachelorette, Love Island oder Bauer sucht Frau geturnt, um seine Mrs. Right zu finden. Seine Freundin Johanna Kaiser lernte er allerdings abseits der TV-Kameras kennen. Die 13 Jahre Altersunterschied stören sie keineswegs – im Gegenteil: Zu Tills 34. Geburtstag machte Johanna nun deutlich, wie glücklich sie mit ihm ist.

In ihrer Instagram-Story teilte die Kielerin ein Foto, auf dem ihr Freund ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn gibt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber. Danke für all die schönen Momente zusammen – auf viele weitere", betonte die Blondine. Till schien das sehr zu schmeicheln. "Danke, mein Engel", freute er sich in seiner Story.

Erst vor wenigen Wochen haben Till und Johanna ihren ersten Jahrestag gefeiert. "Dich zu treffen war das größte Geschenk", schwärmte die 21-Jährige in einem Post. "Ein Jahr und immer noch so verliebt", erklärte auch der Bademeister seine Gefühlslage.

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und seine Freundin Johanna

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Till Adam und seine Freundin Johanna

Anzeige

Instagram / johanna.1803 Till Adam und seine Freundin Johanna im Oktober 2021 in Side, Türkei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de