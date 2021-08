Luisa Krappmann (19) holt sich, was sie braucht! Die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin ist zurzeit bei Beauty & The Nerd zu sehen. Eigentlich ist es ihre Aufgabe, dem Nerd Cao mehr aus ihrer Welt voller Make-up und Fashion beizubringen. Doch anscheinend wird sie hin und wieder davon abgelenkt – und zwar von ihren hübschen Mitstreiterinnen, etwa Ricarda und Wika: Denn Luisa findet die anderen Beautys offenbar ganz appetitlich und vergnügte sich sogar schon mit ihnen!

Bei so viel Nerd-Präsenz bekam die Blondine schnell erste Sex-Entzugserscheinungen. Und so begann das Cam-Girl schon bald, mit den Frauen heftigst zu flirten: "Man hat ja schon in einem Trailer gesehen, dass Wiktoria und ich heftig rumgemacht haben an einem Abend. Mit Ricarda habe ich auch öfter mal geknutscht. Sie wäre ja optisch am ehesten mein Typ. Da ging schon auch mal mehr als nur küssen", erzählte Luisa offen gegenüber Promiflash. Sie zeigten sich gegenseitig die Brüste und machten auch einen kleinen Gefühlstest. Sex hätten sie jedoch nicht gehabt.

Genau diese Intimität fehlte Luisa letztlich aber sehr. "Nach einiger Zeit, muss ich zugeben, sah sogar der eine oder andere Nerd ganz lecker aus. Leo zum Beispiel ist einfach mega groß, worauf ich extrem stehe. Und Markus hat echt schöne Muskeln", erklärte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Nach Abschluss der Dreharbeiten habe sich die 19-Jährige sofort wieder richtig ausgetobt. "Nach so einer langen Zeit in der Villa mit ständigem nervlichem Druck von allen Seiten habe ich mir das mehr als verdient!", lachte sie.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Influencerin

Instagram / therealwika_ Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

