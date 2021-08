Hat Herbert seine Mrs. Right schon gefunden? Der Erlebnisbauernhofbetreiber möchte sich bei Bauer sucht Frau International mal wieder so richtig verlieben. Welche seiner Bewerberinnen Potenzial für eine gemeinsame Beziehung hat, möchte der Wahl-Ungar während der gemeinsamen Hofwoche herausfinden. Bislang schien Ilka etwas mehr Initiative zu zeigen und bei Herbert damit ganz gut anzukommen. Doch jetzt erklärt er: Insgeheim ist Petra seine Favoritin!

Nachdem Herbert allein mit Ilka gepicknickt hatte, entführte er Petra zu einer romantischen Bootsfahrt auf dem Balaton. Dabei hatten sie erstmals die Gelegenheit, sich unter vier Augen zu sprechen. "Ich habe schon Schmetterlinge im Bauch und ich muss mal schauen, wo die Schmetterlinge so hinwollen. Im besten Fall kommen wir uns ein bisschen näher als nur bis zur Nasenspitze", erzählte der 55-Jährige vor dem Rendezvous im Interview. Später kamen sich die beiden tatsächlich näher – allerdings nicht körperlich, sondern emotional. "Ich hatte dich eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen als Favoritin", verriet Herbert seiner Petra. Er fühle sich, als würde er sie schon seit 20 Jahren kennen – jeder könne die Sätze des anderen beenden. Die kaufmännische Angestellte fühlte sich daraufhin sehr geschmeichelt: "Das war ja schon fast eine Liebeserklärung."

Einer gemeinsamen Zukunft würde kaum etwas im Wege stehen – auch nicht die Entfernung. "Ich bin schon immer ein Abenteurer gewesen und deshalb scheue ich mich nicht davor, wegzugehen. [...] Ich glaube, wir finden den richtigen Weg", versicherte die Rheinland-Pfälzerin dem Ponybesitzer.

