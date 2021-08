Hat Isolde Hobbylandwirt Ivica mit ihrem Verhalten verschreckt? Neben der 57-jährigen Nevenka kämpft auch die Niedersächsin bei Bauer sucht Frau International um das Herz des Kroaten. So richtig geknistert hat es bislang aber noch nicht – auch von Isoldes Mitbringseln wirkte Ivica nicht wirklich begeistert. Aus diesem Grund schien die zweifache Mutter einen Zahn zulegen zu wollen, um bei ihm zu landen. Doch war das vielleicht die falsche Strategie?

In der aktuellen Folge der von Inka Bause (52) moderierten Kuppelshow sieht man Ivica und Nevenka gemütlich am Frühstückstisch sitzen – bis Isolde kommt. "Dann stand Isolde in der Tür mit einem Karacho. Dann war die Idylle eigentlich futsch", erklärte Nevenka. Auch Morgenmuffel Ivica hätte in diesem Moment offenbar lieber seine Ruhe gehabt. Als Isolde dann zum wiederholten Male seinen Namen falsch ausspricht, kippt die Stimmung endgültig. Doch Isolde versucht, es wieder gut zu machen und nimmt den 60-Jährigen in den Arm. So wohl scheint er sich dabei aber nicht gefühlt zu haben, wie Nevenka schilderte: "Die hat sich an den rangeschmissen und dann denke ich... Der hat geguckt, wie ein Auto. Hallo, was ist jetzt kaputt?"

Später reißt Nevenka das Ruder allerdings um und legt sich beim Flirten selbst ziemlich ins Zeug. Sie erzählt Ivica von ihrer Kindheit in Kroatien und wie sehr sie das Land vermisst. Isolde spürt langsam, dass die beiden wegen ihrer gleichen Herkunft eine ganz andere Connection haben. "Ich hatte in der Zeit schon das Gefühl, dass ich mit der Nena auf einem gleichen Niveau stehe, aber dann hat es sich so langsam herauskristallisiert, dass sie besser miteinander kommunizieren können", fasste sie zusammen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Ivica, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW Ivica, Kandidat bei "Bauer sucht Frau International" 2021

Anzeige

TVNOW Ivica, Kandidat bei "Bauer sucht Frau International" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de