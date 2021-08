Michèle de Roos ist bis über beide Ohren in Niko Griesert (30) verliebt! In der vergangenen Bachelor-Staffel sah es zunächst nicht nach einem Happy End aus. Gleich zwei Mal fing sich die Beauty von dem einstigen Rosenkavalier einen Korb ein. Nach der Show fanden die Kölnerin und der ehemalige TV-Junggeselle aber doch noch zusammen – und schwelgen seither im Liebesglück. Im Juli ist das Paar sogar schon zusammengezogen. Nun verriet Michèle, was sie an ihrem Niko besonders schätzt.

Im Rahmen eines Instagram-Q&As wollte ein Follower wissen, was die Brünette am meisten an dem 30-Jährigen liebt. "Dass er jeden Tag ein paar liebe Worte oder Komplimente für mich übrighat, auch wenn ich unausstehlich bin", antwortete Michèle daraufhin. Daran scheint Niko nicht zu sparen. "Meistens werde ich schon mit liebevollen Worten und Umarmungen geweckt oder wenn ich heimkomme, damit begrüßt", schilderte die Immobilienfachwirtin.

Über ihre Zukunft an Nikos Seite hat sich Michèle schon einige Gedanken gemacht. Die gemeinsame Wohnung war nur der erste Schritt für das Paar. Im Interview mit RTL sprach die Brünette sogar schon von Nachwuchs. Sie wünsche sich, "dass man dann in ein paar Jahren auch eine Familie mit zwei Kindern und einem Hund hat und einem eigenen Haus, wenn es gut läuft."

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos beim got2b-Event

