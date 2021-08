Süße Babynews von Schauspielerin Mimi Fiedler (45)! Die Seriendarstellerin war zuletzt in einer Hauptrolle in der Arztserie Nachtschwestern zu sehen – diese wurde nach zwei Staffeln aber leider abgesetzt. Danach war sie noch Teil des RTL-Projekts "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs". Jetzt hat die Schauspielerin tolle Neuigkeiten privater Natur. Mimi ist im Alter von erst 45 Jahren zum ersten Mal Großmutter geworden.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Mimi nun das private Glück mit ihren Followern und Fans. "Unser erstes Enkelkind ist gelandet und schlägt für unsere Patchworkfamilie ein neues Kapitel auf", heißt es in ihrem neuesten Bildbeitrag. Weiter verriet die TV-Bekanntheit, dass es sich um einen Enkelsohn handelt und er gesund und munter zur Welt gekommen ist. Mimis Liebe für den kleinen Mann ist laut eigenen Aussagen "unbeschreiblich".

Da Mimi in dem Post stark betont, dass sie eine Patchworkfamilie hat, ist sie vermutlich nicht die leibliche Oma des kleinen Rackers. Die Schauspielerin hat zwar eine 19-jährige Tochter namens Ava, aber es sieht nicht so aus, als wäre diese gerade Mutter geworden. Immerhin veröffentlichte die Beauty vor zwei Tagen noch ein heißes Bikinifoto auf Social Media und von einem Babybauch fehlt darauf jegliche Spur.

Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Das Händchen von Mimi Fiedlers Enkelkind

Anzeige

TVNow Schauspielerin Mimi Fiedler

Anzeige

wcrART/ActionPress Otto Steiner und Mimi Fiedler bei der UFA Night in Köln im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de