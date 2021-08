Mandy Moore (37) genießt ihr Babyglück in vollen Zügen! Im Februar wurden die Schauspielerin und ihr Mann Taylor Goldsmith zum ersten Mal Eltern. Nach einer Geburt, die sich für die Darstellerin "wie ein LSD-Trip" angefühlt hat, hieß das Paar seinen Sohn August Harrison willkommen. Inzwischen ist der Kleine schon sechs Monate alt. Im Netz schwärmte Mandy nun in den höchsten Tönen von ihrem Nachwuchs.

Via Instagram postete die 37-Jährige einige Bilder ihres Söhnchens und feierte, dass er nun schon ein halbes Jahr alt ist. "Sechs Monate mit dem glücklichsten und süßesten Kerlchen und der unbeschreiblichsten, bedingungslosesten Liebe", schrieb der This Is Us-Star zu den Schnappschüssen. Ihr Mutterglück kann Mandy immer noch kaum fassen. "Wir sind die glücklichsten Menschen und lieben dich so sehr, Gus!", beteuerte die Neu-Mama.

Dabei plagen die Beauty auch Selbstzweifel in ihrer neuen Rolle. Die Realität weiche völlig ab von dem, was sich Mandy zuvor unter dem Muttersein vorgestellt hatte. "Ich glaube, ich habe die Sorgen, die Ängste, das Verantwortungsbewusstsein, das so allgegenwärtig ist, wenn man Mutter wird, einfach nicht richtig einschätzen können", erklärte der Serienstar. Permanent habe sie Angst, eine schlechte Mutter zu sein.

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith, Mandy Moore und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit Söhnchen August

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

