Weiß Cathy Hummels' (33) Sohn Ludwig (3), dass seine Mama so bekannt ist? Die Münchnerin hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen als Designerin gemacht, sondern ist auch eine erfolgreiche Moderatorin. Zuletzt konnte sie sogar einen Job als Schauspielerin ergattern und stand für einen Gastauftritt in der RTL-Serie Unter uns vor der Kamera. Kein Wunder, dass die Brünette auf der Straße ab und zu auch mal erkannt und angesprochen wird. Aber merkt ihr Sohnemann eigentlich, dass er eine so berühmte Mutter hat? Das verriet Cathy Promiflash.

"Ich mag das Wort berühmt nicht so gern, weil es für unsere Mama-Sohn-Beziehung nicht relevant ist", betonte die 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash zwar – gestand aber, dass ihre Bekanntheit nicht zu leugnen sei. "Er merkt, dass viele Menschen meinen Namen kennen", erklärte sie, und es freue sie, dass Ludi dann auch mal fleißig mitgröle: "So schreit auch er oft: 'Cathy Hummels.' Ich lächle dann sehr verlegen."

Auch über ihren Schauspieljob weiß der kleine Mann längst Bescheid und dürfte sich wohl schon darauf freuen, seine Mama auf dem TV-Bildschirm zu sehen. "Ich erzähle ihm natürlich alles. Er ist tatsächlich mein größter Fan und Supporter. Genauso wie ich seiner bin", schwärmte die Kampf der Realitystars-Moderatorin.

TVNOW, Stefan Behrens Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig und Hund Moon

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

