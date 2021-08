Cathy Hummels (33) hat alles gegeben! Vor wenigen Wochen plauderte die Moderatorin aus, dass sie ihren ersten Job als Schauspielerin ergattern konnte. Kurz darauf lüftete sie das Geheimnis und verriet, dass sie im Oktober einen Gastauftritt in der RTL-Serie Unter uns hat. Schon bevor die Fans das Ergebnis auf den TV-Bildschirmen betrachten können, teaserte die Brünette jetzt im Gespräch mit Promiflash an: Sie habe sich für den perfekten Einstieg ins Schauspielbusiness mächtig ins Zeug gelegt.

"Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es war schön, weil es schon immer mein Traum war, zu schauspielern. Ich habe mich in meine Rolle richtig reingefuchst", erzählte die 33-Jährige im Promiflash-Interview. Eine Herausforderung war der Job am Set für Cathy offenbar überhaupt nicht: Sie habe keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Auch der Empfang in der Runde der übrigen "Unter uns"-Stars sei mehr als herzlich ausgefallen. "Die Kollegen waren alle toll und supernett. Ich wurde sofort ins Team integriert", schwärmte die Mutter von Ludwig (3).

Doch warum hat sich Cathy für ihr Debüt als Schauspielerin ausgerechnet "Unter uns" ausgesucht? Die Beauty plauderte aus, schon immer ein Fan gewesen zu sein: "Ich habe immer GZSZ und 'Unter uns' geschaut. Das waren meine beiden Lieblingssoaps."

RTL 2 Cathy Hummels, Moderatorin

TVNOW/ Stefan Behrens Die "Unter uns"-Stars Jakob Graf, Isabel Vollmer, Isabell Hertel und Miloš Vuković

RTL 2 Cathy Hummels, TV-Bekanntheit

