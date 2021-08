Wie die Zeit verfliegt! Tom Bradys (44) Sohn Jack feierte vergangenes Wochenende seinen 14. Geburtstag. Der Teenager stammt aus Toms früheren Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan. Er ist der älteste Sohn des NFL-Spielers. Tom teilt sich außerdem noch zwei weitere Kinder mit Supermodel Gisele Bündchen (41). Die gebürtige Brasilianerin und ihr Mann posteten zu Ehren ihres Sohns ein paar rührende Worte im Netz.

Auf Instagram schrieb Gisele vergangenen Sonntag: "Happy Birthday, Jack! Wir sind alle so froh, dass du Teil unseres Lebens bist. Danke, dass du der beste große Bruder der Welt bist. Wir lieben dich so sehr." Auch Papa Tom teilte eine süße Nachricht an seinen ältesten Sohn: "Du gibst immer dein Bestes, du bist selbstlos und du bringst so viel Freude in unser Leben." Die Geburt von Jack sorgte 2007 übrigens für Schlagzeilen, denn der Quarterback und die Mutter des Jungen waren zu der Zeit bereits getrennt. Stattdessen wurden Tom und Gisele während Bridgets Schwangerschaft ein Paar.

In ihrer Biografie erzählte die "Der Teufel Trägt Prada"-Darstellerin, dass Jacks Geburt trotz des anfänglichen Schocks ein wahres Geschenk für sie gewesen sei. "Ich mag das Wort Stiefmutter nicht. Ich mag die Bezeichnung Bonus-Mama lieber, denn es fühlt sich wie ein Segen in meinem Leben an", erklärte sie vergangenes Jahr in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Model Gisele Bündchen und Tom Brady

Instagram / tombrady Tom Bradys Sohn Jack Moynahan

Getty Images Bridget Moynahan und Tom Brady im Mai 2006

