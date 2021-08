Gisele Bündchen (41) hat nur Augen für einen: ihren Mann Tom Brady (44)! Das Traumpaar ist bereits seit zwölf Jahren verheiratet. Die Liebe des Footballspielers und des Supermodels wurde seit ihrer Hochzeit auch noch mit zwei gemeinsamen Kindern gekrönt: Töchterchen Vivian und Sohnemann Benjamin. Die kleine Familie hatte nun auch einen besonderen Grund zum Feiern: Der NFL-Star hat Geburtstag! Diese Gelegenheit lässt sich die Laufstegschönheit nicht entgehen, um ihrem Göttergatten ein paar rührende Zeilen zu widmen.

"You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you", schreibt Gisele ihrem Tom auf Instagram. Übersetzt heißt es so viel wie: "Du bist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich kann meine Augen nicht von dir abwenden." Diese romantische Liebeserklärung stammt allerdings nicht aus der Feder der gebürtigen Brasilianerin. Es ist der Songtext von Frankie Vallies Dauerbrenner "Can't Take My Eyes Off You".

Die 41-Jährige ergänzt das Lied aber noch mit ein paar eigenen Glückwünschen und gratuliert ihrem Schatz so zu seinem 44. Geburtstag. "Happy Birthday an die Liebe meines Lebens! Danke, dass du dein Leben mit mir teilst!", schwärmt Gisele. Ihre bessere Hälfte ist offenbar auch echt gerührt von ihren Worten und schreibt im Kommentarfeld zurück: "Aaawwww, ich liebe dich so sehr, Liebe meines Lebens."

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady, 2021

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met-Gala in NYC im Mai 2019

