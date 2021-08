Yeliz Koc (27) ist im absoluten Schwangerschafts-Endspurt. Gemeinsam mit ihrem Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet die Bachelor-Beauty ihren ersten Nachwuchs und nimmt ihre Fans mit auf ihre Reise als werdende Mama. Wie sehr sich die 27-Jährige auf ihr Baby freut, machte sie erst kürzlich deutlich: Sie fühlt sich durch ihre Schwangerschaft gesegnet. Jetzt teilte Yeliz mit, wie viele Wochen sie noch auf die Geburt warten muss.

Auf Instagram postete die baldige Mutter nicht nur ein neues Babybauch-Bild im Bikini und präsentierte darauf ihre beachtliche Kugel. Yeliz verriet nebenbei mit einem Hashtag, dass sie in der 32. Schwangerschaftswoche sei. "In circa neun Wochen halte ich meine kleine Tochter endlich in den Armen, ich zähle jeden Tag", schrieb Yeliz euphorisch zu dem Foto.

Mittlerweile weiß das Pärchen schon das Geschlecht ihres Kindes und das teilten sie mit einer Gender-Reveal-Party auch ihren Liebsten und Fans mit. Jimi und Yeliz erwarten ein Mädchen. Dass sie eine Tochter bekommt, kam für die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin überraschend. "Ich dachte von Anfang an, dass es ein Junge wird", meinte sie damals im Netz.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de