Yeliz Kocs (27) Geburtsvorbereitungen laufen auf Hochtouren! Gemeinsam mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihr erstes Kind. Bis sie ihre kleine Tochter in den Armen halten dürfen, wird es auch nicht mehr allzu lange dauern: Yeliz ist bereits in der 31. Woche und hat damit schon den Großteil ihrer Schwangerschaft hinter sich. Und offenbar will sie jetzt schon auf den Ernstfall vorbereitet sein: Sie möchte anfangen, ihre Tasche für den Krankenhausaufenthalt nach der Geburt zu packen!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 27-Jährige: "In meiner Schwangerschafts-App steht, es wird jetzt Zeit, dass ich meine Tasche fürs Krankenhaus packe." Aus diesem Grund wolle sie dies nun auch tun – allerdings wisse sie noch nicht ganz genau, was sie wirklich mitnehmen müsse und was überflüssig sei. Deshalb fragte die Hannoveranerin zunächst ihre Fans um Rat.

Nach jetzigem Stand dürfte Yeliz in der Klinik vor allem ziemlich viel Wechselkleidung brauchen. Denn sie verriet: "Ich habe manchmal so Anfälle, dass ich plötzlich dann Kreislaufprobleme habe und anfange zu schwitzen, sodass auch meine kompletten Klamotten nass sind." Ihr Körper fühle sich dann an, als könne sie sich nicht mehr auf den Beinen halten. Eine kalte Dusche schaffe meist jedoch Abhilfe.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Anzeige

Instagram / CRGxBYprEcE Yeliz Koc im Juli 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de