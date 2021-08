Halsey (26) ist wirklich eine supercoole Mama! Anfang des Jahres hatte die Musikerin verraten, dass sie mit ihrem Partner Alev Aydin ein Kind erwartet. Im vergangenen Monat war es dann endlich so weit und die stolzen Eltern durften ihren Sohn Ender in den Armen halten. Auf Social Media teilt die dunkelhaarige Schönheit seitdem immer wieder Eindrücke von ihrem Alltag als frischgebackene Mama. Nun postete die Sängerin ein neues Foto von sich, auf dem sie ihren Sohn stillt.

Auf Instagram veröffentlichte die "Without Me"-Interpretin jetzt das sexy Spiegelselfie, auf dem sie ihren Säugling gekonnt auf dem Arm hält, während der kleine Mann an ihrer Brust trinkt. "Willkommen im Dschungel", schrieb die Mama schlicht zu dem Post. Während ihr Baby einen Strampler mit Leopardenmuster trug, posierte Halsey beim Stillen mit dunklem Lippenstift für ihre knapp 25,9 Millionen Abonnenten. Doch die Elektro-Pop-Sängerin teil nicht zum ersten Mal einen so intimen Einblick – bereits vor wenigen Wochen postete sie ein Still-Foto aus dem Park.

Unter dem Beitrag fanden sich zudem schnell viele Fans und Freunde der Musikerin, die sich begeistert von der coolen Momentaufnahme der in New Jersey geborenen Beauty zeigten. Viele User posteten schlichte rote Herz-Emojis unter dem Schnappschuss, während andere Abonnenten Halsey mitteilten, wie heiß sie das Foto fänden. "Die absolut schönste Mutter aller Zeiten", schrieb beispielsweise ein begeisterter Follower.

Instagram / iamhalsey Sängerin Halsey

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

