Nach Trennung: Halsey knutscht den Schauspieler Avan Jogia!

Er lässt Halseys (28) Herz offenbar wieder höherschlagen! Vor rund fünf Monaten trennte sich die US-amerikanische Sängerin von ihrem langjährigen Partner Alev Aydin, mit dem sie sogar den gemeinsamen Sohn Ender Ridley hat. Daraufhin wurde es ziemlich still um das Privatleben der "Bad at Love"-Interpretin. Doch jetzt sorgt die Musikerin in Sachen Liebe für eine Überraschung: Halsey wurde jetzt nämlich beim Knutschen erwischt – und zwar mit dem kanadischen Schauspieler Avan Jogia (31)!

Auf neuen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, turtelt Halsey mit dem einstigen "Victorious"-Darsteller: Auf den Schnappschüssen laufen die beiden am Montagabend beispielsweise Hand in Hand durch die Straßen der Metropole Los Angeles. Besonders eindeutig: Auf einem weiteren Pic stehen Halsey und Avan eng beieinander und küssen sich. Bislang äußerten sich die beiden aber noch nicht persönlich zu der Romanze.

Bis heute sind über die Trennung von Halsey und ihrem Ex Alev nur wenige Details bekannt. In Sorgerechtsdokumenten wurde zu dem Zeitpunkt zwar aufgeführt, dass das Liebes-Aus "völlig einvernehmlich" war – allerdings erklärten die beiden die genauen Gründe für das Ende ihrer Beziehung bis heute noch nicht öffentlich.

Anzeige

Instagram / jogia Avan Jogia, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Halsey, Sängerin

Anzeige

OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA Alev Aydin und Halsey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de