Damit offiziell? Sängerin Halsey postet Pic mit Avan Jogia

Was läuft wirklich zwischen den beiden? Seit ihrer Trennung von Alev Aydin im vergangenen April geht Halsey (29) wieder als Single durchs Leben. Doch seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche mal wieder gewaltig: Bandelt die "Bad at Love"-Sängerin etwa mit dem Schauspieler Avan Jogia (31) an? Immer wieder wurden die beiden turtelnd in Los Angeles gesehen – aber auch im Netz zeigten sie sich zusammen. Nun teilt Halsey ein verdächtiges Foto mit ihrem vermeintlichen Lover!

In einer Story auf ihrem Instagram-Account postet die 29-Jährige eine vielsagende Aufnahme mit Avan: Auf dem Bild posieren die beiden lässig für die Kamera – der "Victorious"-Star legt dabei liebevoll seinen Arm um Halsey. Zudem versieht sie das Bild mit einem weißen Herz. Ob die Mama eines kleinen Sohnes damit ihre neue Beziehung offiziell machen möchte?

Weder Halsey noch Avan äußerten sich bis dato zu den Liebesgerüchten. Auch zu ihrer Trennung von Alev hüllt sich die Musikerin bis heute in Schweigen – das Liebes-Aus wurde nur bekannt, als Sorgerechtsdokumente in Umlauf gerieten. Laut The Blast bat Halsey das Gericht darin, ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den gemeinsamen Sohn zuzusprechen. Außerdem ging aus den Unterlagen hervor, dass das Ehe-Aus einvernehmlich gewesen sei.

Instagram / iamhalsey Halsey, US-amerikanische Musikerin

Instagram / jogia Avan Jogia, Schauspieler

OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA Alev Aydin und Halsey

