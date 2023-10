Liebes-Gerüchte: Halsey und Avan Jogia zusammen im Netz!

Sie heizen die Gerüchteküche weiter an. Seit April ist die Sängerin Halsey (29) wieder Single. Knapp fünf Monate später schien es, als flirte sie wieder – denn sie wurde an der Seite von Schauspieler Avan Jogia (31) erwischt. Die beiden schlenderten nicht nur gemeinsam durch Los Angeles, sondern hielten sogar Händchen. Bisher sind es aber nur Spekulationen, ob die beiden eine Romanze haben. Doch jetzt zeigen Halsey und Avan sich zusammen im Netz.

Für ein Fotoshooting posiert Halsey in einem bodenlangen Lackkleid und mit ausgefallenem Make-up im Gesicht. Zwischen den Instagram-Bildern stecken aber zwei Fotos mit ihrer Begleitung: An ihrer Seite steht kein Geringerer als Avan. Und der schmeißt sich ebenso in Schale wie die "Bad at Love"-Interpretin. Mit schwarzem Leder-Trenchcoat bildet er ihr perfektes Match. Einen Kommentar geben die beiden dazu nicht ab, aber immerhin befeuern sie die Gerüchte, indem sie sich erstmals gemeinsam zeigen.

Die Trennung von Halsey und ihrem Partner Alev Aydin wurde bekannt, als Sorgerechtsdokumente in Umlauf gerieten. Laut The Blast bittet die US-Amerikanerin das Gericht darin, ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den gemeinsamen Sohn zuzusprechen. Außerdem ging aus den Unterlagen hervor, dass das Ehe-Aus einvernehmlich sei. Das einstige Paar wolle den Nachwuchs weiterhin zusammen erziehen.

Instagram / iamhalsey Halsey, Musikerin

Instagram / jogia Avan Jogia, Schauspieler

OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA Alev Aydin und Halsey

