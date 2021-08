Sie trauert ihren anderen Umständen etwas hinterher! Mitte Juli ist Sängerin Halsey (26) zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner, dem Drehbuchautoren Alev Aydin, konnte sie den kleinen Ender Ridley auf der Welt willkommen heißen. Seitdem ist die "You Should Be Sad"-Interpretin im absoluten Mamaglück – doch eines vermisst sie offensichtlich ziemlich doll: Halsey wünscht sich wohl manchmal ihren Babybauch zurück!

Das verriet die frischgebackene Mama nun ihrer Instagram-Community. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die 26-Jährige nämlich ein Bild aus ihrer Schwangerschaft. In einem aufgeknöpften Hemd setzt sie auf der Aufnahme ihre äußerst runde Körpermitte gekonnt in Szene. Dazu schrieb sie: "Mein Lieblingsbauchbild, das ich nie gepostet habe. Ich vermisse es schon!" Offenbar hatte es Halsey ziemlich genossen, schwanger zu sein.

Dass Halsey gern Mutter werden wollte, hatte sie bereits in einem früheren Interview verraten. Mit dem Magazin Allure hatte sie nämlich das erste Mal über ihren Partner Alev gesprochen. Ganze vier Jahre lang seien beide gute Freunde gewesen, eh es richtig gefunkt habe. "Es war ziemlich offensichtlich, dass er und ich beide dachten: 'Oh mein Gott! Du bist die Person, mit der ich eine Familie gründen will!'", hatte sie in dem Gespräch verraten.

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Instagram / amanda_owley_tattoo Alev Aydin und Halsey

