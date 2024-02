Halsey und Avan Jogia werden erneut beim Turteln erwischt!

Sie genießen jede Sekunde! Nachdem die Gerüchteküche bereits seit einigen Monaten am Brodeln gewesen war, machten Halsey (29) und Avan Jogia (31) ihre Beziehung vergangenen Herbst publik. Die Sängerin und der "Victorious"-Star halten ihre Beziehung aber seitdem eher privat – umso mehr dürften neue Aufnahmen der beiden die Herzen der Fans höherschlagen lassen: Halsey und Avan werden beim Turteln erwischt!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail veröffentlichte, sieht man das Paar beim entspannten Einkaufsbummel in Los Angeles. Auf dem Parkplatz des Gelson's Market in Los Feliz, küsste Avan die "Eastside"-Interpretin zärtlich auf die Wange. Neben all den Zärtlichkeiten blieb auch noch genügend Zeit für einen Einkauf: Stolz marschierte Halsey etwas später mit einer hellblauen Orchidee aus dem Laden.

Erst kürzlich hatte das frisch verliebte Pärchen gemeinsam ein Basketballspiel besucht und konnte kaum die Augen voneinander lassen. Halsey lachte den Schauspieler immer wieder überglücklich an, während Avan zärtlich den Arm um seine Liebste legte.

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey und Avan Jogia im November 2023

Anzeige

BFA Avan Jogia und Halsey im November 2023

Anzeige

Getty Images Halsey im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de