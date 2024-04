Pärchenauftritt: Avan Jogia und Halsey strahlen auf Premiere

Avan Jogia (32) und Halsey (29) legen wieder einen fulminanten Pärchenauftritt hin. Am Dienstag besuchte das Paar die Filmpremiere von "Monkey Man" in Los Angeles. Gemeinsam posierten der Schauspieler und die Sängerin für die Fotografen auf dem roten Teppich. Avan trug einen schwarzen Anzug mit dezenten weißen Streifen. Dazu kombinierte er eine seidene Bluse, die leicht aufgeknöpft war, und braune Stiefel mit Alligatormuster. Halsey zeigte sich in einem knappen, schulterfreien Satinkleid. Schwarze High Heels und der dezente Silberschmuck rundeten den Look der "Without Me"-Interpretin perfekt ab.

In der Vergangenheit bewies das Paar bereits mehrfach Modebewusstsein. Vor wenigen Monaten legten die beiden im coolen, abgestimmten Partnerlook einen regelrechten Wow-Auftritt hin. Halsey trug ein schwarzes Kleid, das mit Nieten und Steinchen verziert war. Ihr Freund strahlte in einem schwarzen Anzug mit ähnlichen Applikationen. Auch privat zeigen sich die Stars stets von ihrer stylishen Seite. Im Netz feiern die Fans die Looks der beiden. "Die beiden sehen so hot zusammen aus", kommentiert ein User auf TikTok. "Halsey und Avan haben einfach so einen geilen Style! Die beiden harmonieren perfekt. Ich hoffe, die beiden bleiben ewig zusammen", findet ein weiterer Fan.

Avan und Halsey wurden erstmals gemeinsam im vergangenen September zusammen gesehen. Paparazzi erwischten die beiden Händchen haltend und knutschend in Los Angeles. Nur wenige Wochen später bestätigte die Musikerin die Beziehung mit einem Pärchenbild auf Instagram. Ihre Liebe halten sie trotzdem überwiegend privat. Bisher äußerten sich weder der "Victorious"-Star noch die "New Americana"-Interpretin öffentlich zu ihrer Partnerschaft.

BFA Avan Jogia und Halsey im November 2023

Instagram / iamhalsey Halsey und Avan Jogia im November 2023

