Weitere Endometriose-OP: Halsey zeigt sich in einer Windel

Die Sängerin Halsey (29) ist bekannt dafür, total ehrlich zu ihren Fans zu sein. Dass sie an Endometriose leidet, ist für ihre Community daher nichts Neues. Nun musste sie sich erneut einer OP unterziehen – und auf Instagram gibt sie diesbezüglich jetzt ehrliche Einblicke: "Zurück in Windeln, aber wenigstens sind da kleine Schleifchen drauf." Nach dem Eingriff muss die "Closer"-Interpretin erst mal auf dieses Hilfsmittel zurückgreifen. Zudem zeigt sie ihre Narben am Bauch – damit scheint sie das Thema enttabuisieren zu wollen.

In den vergangenen Jahren machte sie ihre Erkrankung immer wieder zum Thema. 2015 hatte sie eine Fehlgeburt erlitten. "Ich wusste nicht einmal, dass ich schwanger war. Ich erinnere mich daran, wie ich blutend mit einem Handtuch zwischen den Beinen in meinem Hotelbett lag", schilderte sie laut The Independent. Erst danach erfuhr sie, Endometriose zu haben. Trotz der Diagnose wurde sie 2020 schwanger und im Juli 2021 erstmals Mutter.

Halseys Söhnchen Ender bereichert das Leben der Musikerin sehr. Auf Social Media präsentiert sie oftmals ihr Mamaglück. Mit dem Vater ihres Kindes ist die 29-Jährige nicht mehr zusammen. Im April vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sie und Alev Aydin kein Paar mehr sind. Mittlerweile hat sie auch einen neuen Partner an ihrer Seite. Der Schauspieler Avan Jogia (32) hat ihr Herz gestohlen.

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey im Februar 2024

Anzeige

BFA Avan Jogia und Halsey im November 2023

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de