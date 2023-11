Stylishes Paar: Avan Jogia und Halsey strahlen bei Event

Ihre Romanze wollen die zwei jetzt wohl gar nicht mehr verstecken! Schon seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass etwas zwischen Halsey (29) und Avan Jogia (31) läuft. Immer wieder zeigen sie sich turtelnd in Los Angeles. Kürzlich teilte die "Bad at Love"-Interpretin auch einen süßen Schnappschuss, auf dem sie mit dem Schauspieler kuschelt. Im coolen Partnerlook zeigen sich Halsey und Avan zusammen auf dem Red Carpet!

Am Mittwochabend fand in einem Nobelrestaurant in Hollywood ein Promo-Event einer Modemarke statt. Dazu waren auch die Sängerin und der "Victorious"-Darsteller eingeladen und posierten Arm in Arm auf dem roten Teppich. Auch ihre Outfits schienen die beiden abgestimmt zu haben: Halsey trug ein schwarzes Kleid, was von den Oberschenkeln abwärts transparent und mit vielen silbernen Nieten und Steinchen verziert war. Ihr Begleiter strahlte in einem schwarzen Anzug mit ähnlichen Applikationen.

Bestätigt haben die Turteltauben ihre Beziehung noch nicht. Ihr Privatleben hält Halsey offenbar lieber geheim. Sie hatte sich auch nicht zur Trennung von ihrem Ex und Vater ihres Kindes Alev Avdin geäußert. Dass die zwei seit April dieses Jahres kein Paar mehr sind, war laut The Blast erst durch Sorgerechtsdokumente herausgekommen.

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey und Avan Jogia im November 2023

Anzeige

BFA Avan Jogia und Halsey im November 2023

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de