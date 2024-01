Halsey und Avan Jogia turteln bei einem Basketballspiel!

Sie haben Schmetterlinge im Bauch! Die Sängerin Halsey (29) und ihr neuer Freund, der Victorious-Star Avan Jogia (31), machten im vergangenen Herbst ihre Beziehung öffentlich. Seitdem halten sich die beiden eher bedenkt, was ihr Liebesleben betrifft. Jetzt macht das Paar eine Ausnahme und gewährt einen seltenen Anblick: Halsey und ihr Avan können auf diesen Aufnahmen nicht die Finger voneinander lassen!

Auf mehreren Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man die Verliebten bei einem Sport-Event. Dabei lachen die beiden überglücklich und tauschen zärtliche Berührungen miteinander aus. Gemeinsam besuchen die Musikerin und der Schauspieler nämlich ein Basketballspiel der Lakers in Los Angeles, bei dem sie nicht die Augen voneinander lassen können.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass sich das Duo in der Öffentlichkeit zeigt. So stellten die beiden ihre Liebe bereits zuvor im Blitzlichtgewitter der Paparazzi zur Schau. Bei einem Event in Hollywood posierten die Beauty und der 31-Jährigen nämlich gemeinsam Arm in Arm auf dem roten Teppich.

Instagram / iamhalsey Halsey im November 2021

Instagram / jogia Avan Jogia, Schauspieler

BFA Avan Jogia und Halsey im November 2023

