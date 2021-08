Janine Christin Wallat (26) befindet sich auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft! Vor wenigen Monaten gab die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin, die Daniel Völz (36) während der Show einen Liebesbrief geschrieben und die berühmt-berüchtigte Mitleidsrose angenommen hatte, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Seitdem gibt sie ab und an ein Babyupdate auf Social Media. Jetzt plauderte die Beauty etwas über den Vater des ungeborenen Kindes aus und kommentierte ihren Beziehungsstatus.

In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wollten mehrere Follower von Janine wissen, wie sie zu dem Vater ihres Kindes steht. Allzu viel will die Friseurin nicht preisgeben: "Der Papa hat nichts mit dem ganzen Social-Media-Kram am Hut. Das muss ich respektieren." Sie beide tragen in Zukunft die gemeinsame Verantwortung für ein neues Leben und es klingt ganz so, als würden sie sich auch gemeinsam darum kümmern. "Eine Beziehung bedeutet viel Arbeit und ich denke, jedem von euch ist klar, dass nicht immer alles rosig ist", sagte sie bedeutungsschwanger. Klingt fast, als würden sie nach wie vor an ihrer Beziehung arbeiten.

Im Promiflash-Interview verriet Janine vor ein paar Tagen, dass sie am liebsten auf natürliche Art entbinden möchte. Auch über das Stillen hat sie sich schon intensiv Gedanken gemacht: "Ich würde es gerne probieren, zu stillen und hoffe natürlich, dass auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle."

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Mai 2021

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

privat Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

