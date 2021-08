Schwangerschaftsupdate von Janine Christin Wallat (26)! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin machte sich in der Staffel von Daniel Völz (36) einen Namen, weil sie seine Mitleidsrose annahm und ihm einen Liebesbrief schrieb. Seit einiger Zeit ist Janine nun aber mit einem anderen Mann liiert und die beiden erwarten gerade zum ersten Mal Nachwuchs. Anders als andere schwangere Bachelor-Kolleginnen postet sie allerdings nicht jeden Tag Beiträge über den Verlauf. Promiflash gab sie nun ein wirklich rares Schwangerschaftsinterview.

Janine hat schon eine genaue Vorstellung, wie sie ihr Kind zur Welt bringen will. "Sofern dies möglich ist, möchte ich mein Kind natürlich gebären", erklärte sie gegenüber Promiflash. Sie könne es gar nicht mehr erwarten, ihren Nachwuchs endlich zu begrüßen. Auch über das Thema Stillen habe sie sich schon einige Gedanken gemacht: "Ich würde es gerne probieren, zu stillen und hoffe natürlich, dass auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle." In ihren Augen sollte jede Mutter selbst entscheiden, ob sie ihrem Säugling die Brust geben will – und sich dabei nicht von anderen beeinflussen lassen.

Vor Kurzem veröffentlichte Janine auf ihrem Instagram-Kanal die ersten Eindrücke eines aktuellen Babybauch-Shootings. Dabei setzte sie ihre wachsende Körpermitte gekonnt in Szene. "Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich mich mit ein paar Kilos und mehr weiblichen Kurven zufriedener und angekommener fühlen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt", schrieb sie in dem zugehörigen Beitrag.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

