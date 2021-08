So viel hat Dagi Bee (26) in ihrer Schwangerschaft bisher zugenommen! Anfang des Monats teilte die YouTuberin die wunderschöne Nachricht mit, dass sie und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern werden. Nachdem die Beauty die frohe Botschaft zunächst einige Wochen für sich behalten hatte, lässt sie ihre Fans nun mit regelmäßigen Updates an ihren anderen Umständen teilhaben. Auch mit ihrem Gewicht geht die zukünftige Mami ganz offen um.

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein User von Dagi wissen, wie viel sie bisher zugenommen hat. "Gar nicht so viel, nur drei Kilo bis jetzt", verriet sie daraufhin. Dabei kann die 26-Jährige bereits ein stolzes Bäuchlein vorweisen, wie sie mit einem neuen Foto von sich vor dem Spiegel direkt bewies. Bis zur Geburt wird aber wohl noch das ein oder andere Kilo hinzukommen, immerhin ist Dagi erst in der 23. Schwangerschaftswoche.

Obwohl die Influencerin noch nicht viel zugenommen hat, hat sie schon jetzt Probleme damit, Kleidung zu finden, die ihr noch passt. Ihr Kleiderschrank gibt fast nur enge Klamotten her, die um ihren wachsenden Bauch spannen. "Brauche unbedingt neue Oversized-Klamotten", kündigte Dagi deshalb gerade erst eine Shoppingtour an.

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

