Ben Affleck (49) plant seine Zukunft mit Jennifer Lopez (52). An ihrem 52. Geburtstag machte die Sängerin ihre Liebe zu dem Schauspieler mit einem romantischen Kussfoto auf Social Media öffentlich. Seitdem können die beiden nicht mehr ohneeinander – immer wieder wird das Pärchen total verliebt und knutschend abgelichtet. Auch mit ihren jeweiligen Kindern verbringen sie viel Zeit. Möchte Ben Jennifer jetzt etwa bald einen Antrag machen?

Zumindest macht alles den Anschein danach, dass der Batman-Darsteller vor seiner Liebsten auf die Knie gehen will. Ben wurde dabei gesehen, wie er nach Verlobungsringen suchte. Am vergangenen Montag hatte sich der 49-Jährige gemeinsam mit seiner Mutter Sam und seinem Sohn Samuel in einem Designer-Schmuckgeschäft laut Page Six nach einigen Schmuckstücken umgesehen. Ob er tatsächlich etwas gekauft hat, ist unklar.

Doch wenn er seiner Freundin tatsächlich einen Antrag machen möchte, wäre es nicht das erste Mal, dass er dies tut. Ben hatte bereits im November 2002 um die Hand von Jen angehalten. Und das mit einem rosafarbenen Diamanten im Wert von angeblich 2,5 Millionen US-Dollar. Jedoch hatten die zwei eine Hochzeit immer wieder verschoben, bis sie dann schließlich getrennte Wege gingen.

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

