Anna Wilken (25) schwebt im siebten Himmel. Im Mai dieses Jahres haben sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Sargis Adamyan (28) verlobt. Vor wenigen Wochen plauderte die Beauty dann bereits erste Details rund um ihre Trauung aus. Anna verriet, dass sie zunächst "nur" standesamtlich heiraten wollen – denn das sei dem Paar vollkommen ausreichend. Jetzt war der große Tag auch endlich da: Die Brünette und ihr Liebster haben "Ja" gesagt.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Anna jetzt eine Fotoreihe mit ersten Eindrücken der Zeremonie. Die Bilder betitelte sie mit den Worten: "Hallo vom Team Adamyan." Neben der Info, dass sie wohl den Namen ihres Mannes angenommen hat, fügte sie hinzu, dass der 23. August zukünftig der Tag sein wird, an dem sie Liebesjubiläum feiern können – das bedeutet also: Die zwei sind am gestrigen Montag den Bund der Ehe eingegangen. Auf den professionellen Schnappschüssen können die Fans aber nicht nur Annas schlichtes und enges weißes Kleid bestaunen, sondern auch den Blick auf den ein oder anderen Hochzeitsgast erhaschen. Auch Ex-GNTM-Kollegin Betty Taube (26) war anwesend.

In ihrer Story zeigte die 25-Jährige außerdem, dass sie den Abend vor der Feier ganz entspannt mit Betty verbracht hatte. Die beiden Ladys schlemmten in Bademänteln, was das Zeug hält. Offenbar gab es vor der standesamtlichen Trauung für Anna also einen letzten Mädelsabend als Unverheiratete.

Instagram / anna.wilken Influencerin Anna Wilken

Instagram / anna.wilken Betty Taube

Instagram / anna.wilken Anna Wilken

