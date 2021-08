Anna Wilken (25) verrät ihre Vorstellungen für ihre Traumhochzeit! Ende Mai hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sich mit ihrem Partner Sargis Adamyan (28) verlobt – der Kicker ist im Spanienurlaub vor ihr auf die Knie gegangen. Aktuell steckt die Influencerin schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Oder besser gesagt: Die Braut in spe ist schon fast fertig! Im Netz plauderte Anna jetzt alle Details zu ihrem großen Tag aus...

In ihrer Instagram-Story stellte die 25-Jährige sich einigen Fan-Fragen rund um ihre Trauung. Beispielsweise: Werden sie und Sargis standesamtlich oder auch kirchlich heiraten? Und wird es noch eine freie Trauung geben? "Nur standesamtlich", offenbart Anna. "Reicht uns vollkommen aus! Den Rest könnte man in ein paar Jahren – falls wir Lust haben, was ich nicht denke – immer noch machen." Und wie viele Leute dürfen mitfeiern? "Es sind zwischen 45 und 60 Erwachsene plus Kinder – so semi-groß", erzählt die Beauty.

Für welchen Ort hat das Brautpaar sich entschieden? Heiraten werden sie im Palais Prinz Carl und feiern in der Szene-Bar Neo – beide liegen in Heidelberg. Und welches Motto hat ihre Hochzeit? Wie wird die Deko aussehen? Das Farbkonzept sei "Flieder, Beige und Weiß" und der Stil "sehr modern, klassisch und elegant".

Weiter verrät die zukünftige Ehefrau: "Zum Empfang gibt es einen Sänger mit einem Pianisten in der Abendlocation. Den Abend über aber einen DJ – ich freue mich schon, wenn ich mich zwischendurch selber dranstellen kann." Und was viele überraschen wird: Zwar wünscht Anna sich eine klassische Hochzeit, aber einen ersten Tanz des Brautpaares wird es nicht geben! "Sowohl Sargis als auch ich stehen nicht gerne im Mittelpunkt", erläutert die Autorin von "In der Regel bin ich stark".

Zu guter Letzt natürlich die spannende Frage: Wie wird Anna als Braut aussehen? "Generell wird mein Look nicht so hochzeitsmäßig sein", teasert sie an. "Jedenfalls alles etwas anders als das, was man vielleicht häufiger sieht." Mehr wolle sie noch nicht verraten. Auch ihr Kleid soll bis zu ihrem großen Tag ein Geheimnis bleiben.

Instagram / anna.wilken Anna Wilken und Sargis Adamyan

Instagram / anna.wilken Anna Wilken in Hamburg

Instagram / sargis_adamyan Anna Wilken und Sargis Adamyan

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Oktober 2019

Instagram / anna.wilken Sargis Adamyan und Anna Wilken

