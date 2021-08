Bei Die Bachelorette wird es noch einmal richtig romantisch! Maxime Herbord (26) nähert sich langsam, aber sicher der finalen Entscheidung in der RTL-Kuppelshow. Die Halbniederländerin sucht nach wie vor ihren Mr. Right und hat mit Zico Banach (30) und Dominik Bobinger (31) schon zwei der letzten vier Kandidaten geküsst. In der heutigen Folge standen die pandemiebedingt etwas anderen "Homedates" an – und im Anschluss an die jeweiligen Familienzusammenkünfte knutschte Maxi auch mit Raphael Fasching (23) und Max Adrio (32).

Nachdem die Jungs auf die Mutter und beste Freundin der 26-Jährigen getroffen waren – durften sich die vier jeweils auch noch über ein Einzeldate mit der Rosenlady freuen. Zunächst machte sie es sich zusammen mit Max auf der Ladefläche eines Geländewagens gemütlich – nur bei intimen Gesprächen blieb es dort längst nicht. Der Stuttgarter nutzte die Gunst der Stunde für eine innige Knutscherei mit der Beauty. "Das war schön", schwärmte Maxime daraufhin und betonte, dass sie ziemlich großes Interesse an dem 32-Jährigen habe. "Ich merke, dass was in der Luft ist", resümierte sie später außerdem im Einzelinterview.

Doch eine Entscheidung ist damit längst nicht gefallen – denn auch die Konkurrenz schläft nicht. Bei einem Rendezvous ließ es sich Österreicher Raphael ebenfalls nicht nehmen, ausgiebig mit Maxime zu knutschen. "Ich hatte das bisher noch gar nicht, dass jemand so mutig war und dann auch gar nicht mehr aufhören konnte", zog die Brünette danach Bilanz – denn tatsächlich konnte der 23-Jährige seine Lippen kaum noch von den ihren lösen.

