Andrej Mangold (34) analysiert das Auftreten von Maxime Herbord (26)! Die Influencerin ist die diesjährige Bachelorette. Ihre Liebessuche gestaltet sich bisher aber etwas schwierig. Denn der augenscheinliche Favorit Julian Dannemann (28) gab ihr in der vergangenen Folge einen Korb. Doch das scheint in der eher zurückhaltenden Niederländerin etwas ausgelöst zu haben: So knutschte sie daraufhin leidenschaftlich mit Rosenanwärter Zico (30). Der einstige Bachelor Andrej Mangold zieht daraus folgenden Schluss: Maxime ist jetzt total auf Körperkontakt aus!

Im Promiflash-Interview führte er seinen Gedanken nun ausführlicher aus: "Mir kommt es schon ein bisschen so vor, als ob die Maxime jetzt mehr diesen körperlichen Kontakt zu den Kandidaten sucht. Sie versucht, intimer zu werden, um zu sehen, ob es auch physisch passt." Andrej hofft, dass es Maxime nicht zum Verhängnis wird und ihr sowie den Kandidaten Herzschmerz verursacht. Denn schon nach Julians Abgang brach die Protagonistin in Tränen aus.

Maxime zweifelte danach sogar an ihrer Rolle als Bachelorette – wird sie deswegen etwa das Handtuch schmeißen? Andrej könne sich das nicht vorstellen. "Die Bindung zu Julian war zwar ganz gut, aber der erste Kuss war nicht angebracht", betonte er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Da habe es zwischen ihr und Zico schon viel stärker geknistert. "Es war der ehrlichste Kuss, deswegen haben sich auch beide darauf eingelassen", schilderte der Profisportler weiter. Er sehe den sympathischen Kölner sowie Dominik (31) jetzt als Favoriten.

