Wie bitte? Lilly Becker (45) will abnehmen? Das niederländische Model präsentiert eigentlich nur allzu gerne seine Traumfigur im Netz. Immer wieder teilt die Beauty heiße Bikinifotos im Netz und setzt dabei ihre schlanke Figur perfekt in Szene. Vor wenigen Wochen posierte die Ex-Frau von Boris Becker (53) sogar komplett nackt im Meer. Kaum zu glauben, dass sie sich in ihrem Körper nicht ganz wohlfühlt. Ihren Followern erzählte sie nämlich nun: Lilly will unbedingt fünf Kilo abspecken!

In ihrer Instagram-Story postete die 43-Jährige Fotos aus dem Gym. Vor einem Spiegel zeigte Lilly ihren Body und erklärte: "Ich habe diesen Sommer fünf Kilo zugenommen. Ich gebe mir selbst fünf Wochen, um diese loszuwerden und wieder ich selbst zu sein." Die Sportart Spinning soll sie zu ihrem Ziel bringen. Kurz darauf schmiss sie sich bereits auf das Indoor-Rad und gab Einblicke in ihr hartes Work-out.

Lilly scheint einzig und allein für ihr eigenes Wohlbefinden zu trainieren. Denn die Mutter eines Sohnes ist Single. Das werde wohl auch erst mal so bleiben, verriet sie vor rund einer Woche in einem Interview. "Ich habe es mittlerweile aufgegeben, es interessiert mich nicht mehr so", sprach sie offen über ihre vergebliche Partnersuche.

Getty Images Lilly und Boris Becker im Juli 2016 in London

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

MEGA Lilly Becker 2021

