Lilly Becker (45) war ganze 13 Jahre lang mit Ex-Tennisprofi Boris Becker (53) zusammen. Sie haben auch einen gemeinsamen Sohn. 2018 gingen die beiden dann getrennte Wege. Seither ist die TV-Bekanntheit offiziell Single. Die Suche nach einem neuen Partner lief für sie bisher noch nicht sehr gut. Ihre Ansprüche an ihren zukünftigen Partner habe Lilly mittlerweile deutlich runtergeschraubt, wie sie jetzt verriet.

Gegenüber Bild beklagte sie sich über die Partnersuche: "Ich habe es mittlerweile aufgegeben, es interessiert mich nicht mehr so." Bei einem Charity-Event von Marcel Remus (34) enthüllte sie, wie ihr Partner sein sollte: "Es ist wirklich egal, solange er atmet, nett und auch ein Vater ist. Alles andere ist Bonus!" Das Dating scheint Lilly an den Rande der Verzweiflung getrieben zu haben. In ihrer Kolumne für Daily Mail erwähnte sie vor einigen Monaten, dass sie auch nicht abgeneigt wäre, mit einer Frau eine Beziehung einzugehen.

Sie sprach im vergangenen April mit Bunte offen darüber, dass sie sogar gleich auf mehreren Datingportalen angemeldet ist. Lilly glaube prinzipiell aber nicht, dass sie online den Mann fürs Leben finden könnte. Die niederländische Beauty sollte vorerst recht behalten. Bisher hatte sie nämlich noch kein Glück auf Bumble, Tinder und Co..

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Juli 2021

Getty Images Lilly Becker, Model

