Lilly Becker (45) heizt ihren männlichen Fans ein! Das niederländische Model weiß seinen Körper in Szene zu setzen und bewies das auch schon Anfang April mit einem heißen Post: Die 45-Jährige posierte oben ohne am Strand und verdeckte ihre Brüste nur mit ihren Händen. Jetzt präsentiert sie sich erneut freizügig im Netz und zeigt vollkommen nackt, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießt!

Am Samstag teilte die Ex von Boris Becker (53) das verführerische Bild auf Instagram, das sie im Evakostüm im Meer zeigt: Ganz lässig sitzt sie mit einem kühlen Getränk in der Hand im glasklaren Wasser und trägt anscheinend nichts weiter als eine Sonnenbrille und ein bisschen Schmuck. "Prost! Auf das Wochenende", schreibt sie zu dem Bild, auf dem sie zumindest ihre Intimzone und ihre Brüste geschickt durch ihre Sitzposition verdeckt.

Erst vor wenigen Tagen hatten Paparazzi Lilly oben ohne auf Ibizia erwischt. Dort sprang sie völlig unbeschwert und ohne Bikinioberteil durchs Wasser und hatte dabei sichtlich großen Spaß: Die hübsche Holländerin grinst auf den Bildern nämlich bis über beiden Ohren!

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, 2021

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de