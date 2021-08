Eskaliert der Streit nun ganz? In der vergangenen Folge von Promi Big Brother schien es so, als würde Melanie Müller (33) ihrem Kontrahenten Eric Sindermann (33) einen gut gemeinten Ratschlag geben. Der Designer fasste die Tipps der Ballermann-Sängerin allerdings alles andere als gut auf. Vielmehr hat er sich ihre Worte zu sehr zu Herzen genommen – und das wollte er nun aus der Welt schaffen: Eric hat versucht, sich mit Melli auszusprechen!

"Ich bin ein bisschen down. Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht ganz so fröhlich bin”, erklärt der 33-Jährige dem "großen Bruder". Ihm gehe es total gegen den Strich, dass die Schlagersängerin ihn für dumm halte – und genau das wolle er aus der Welt schaffen. Als sich die Planetis mit den Raumis kurz sehen können, ergreift Eric die Chance. "Ich hab das Gespräch mit dir voll ernst genommen. [...] Ich bin kein Depp, der hier keinen Schulabschluss hat oder so", entgegnet der ehemalige Handballer.

Doch die 33-Jährige kann Erics Problem gar nicht verstehen. Ihrer Meinung nach, wollte sie dem Modeliebhaber nur einen Gefallen tun und ihn etwas unter die Arme greifen. "Das war eigentlich nur gut gemeint von meiner Seite", erwidert sie und betone später gegenüber dem "großen Bruder": "Ich habe kein Problem mit dem, ich mag den ja auch. Aber er hat mich nur jetzt etwas in die Pfanne gehauen und das mag ich nicht!"

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidatin Melanie Müller

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

