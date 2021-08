Für Kronprinz Haakon (48) und seine Frau Mette-Marit (48) ist heute ein ganz besonderer Tag. Am 25. August 2001 gab der Sohn von König Harald von Norwegen (84) und Königin Sonja von Norwegen (84) seiner Liebsten in einer feierlichen Zeremonie das Jawort. Mittlerweile hat das Thronfolgerpaar zwei Kinder: Tochter Ingrid Alexandra (17) und Sohn Sverre Magnus (15). Am heutigen Mittwoch steht die Liebe von Haakon und Mette-Marit im Vordergrund: Die beiden feiern ihren 20. Hochzeitstag.

Auf dem Instagram-Account des norwegischen Königshauses heißt es: "Heute ist es 20 Jahre her, dass der Kronprinz und die Kronprinzessin im Osloer Dom geheiratet haben. Herzlichen Glückwunsch zum heutigen Tag, Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit!" Auf Fotos bekommen die Fans einen nostalgischen Schnelldurchlauf der Liebe der zweifachen Eltern – angefangen von ihrer Hochzeit über wichtige Veranstaltungen bis hin zu privaten Urlaubsbildern.

Die Feier zu diesem Jubiläum muss jedoch noch ein bisschen warten. Am Sonntag hatte das norwegische Königshaus bekannt gegeben, dass Mette-Marit und Haakons Tochter Ingrid sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die Familie befindet sich deshalb aktuell in Quarantäne.

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon bei der Hochzeit von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel

Instagram / crownprincessmm Mette-Marit und Haakon von Norwegen, September 2020

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon mit ihren zwei Kindern

