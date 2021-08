Nicholas Gonzalez ist im absoluten Familienglück! In der US-Serie Pretty Little Liars verkörpert der Schauspieler den Polizeibeamten, der den Vorfällen in Rosewood auf den Grund geht. Doch nicht nur in Sachen Karriere hat der Darsteller Erfolg – auch privat könnte es kaum besser laufen. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Ever Lee Wilde dürfen sich der TV-Star und seine Frau Kelsey Crane über weiteren Nachwuchs freuen: Nicholas wird erneut Vater!

"Die Sterne haben unseren Wunsch noch einmal erfüllt", verkündete Kelsey überglücklich mit einem Babybauch-Schnappschuss via Instagram. Die rührende Aufnahme seiner schwangeren Partnerin teilte Nicholas ebenfalls auf seinem Profil. "Die Magie und Zerbrechlichkeit des Lebens ist allgegenwärtig", kann es der werdende Zweifach-Vater offenbar kaum noch abwarten, sein Kind in den Armen zu halten. In welchem Monat sich seine Gattin aktuell befindet, ist allerdings noch unklar.

Für ihren Kinderwunsch nahmen Nicholas und Kelsey aber offenbar schon einiges in Kauf. "Fruchtbarkeitsbehandlungen, chinesische Medizin, Ernährungs- und Lebensstiländerungen, Meditation, Therapie", zählte der 45-Jährige auf. Fast alle Ratschläge und Methoden wurden befolgt – letztendlich hat es nun also geklappt!

Instagram / artforartssake Nicholas Gonzalez' Frau Kelsey Crane

Instagram / eltexmex Nicholas Gonzalez mit seiner Familie

Getty Images Nicholas Gonzalez, Schauspieler

