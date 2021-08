Melanie Müller (33) hat es endlich geschafft! Vor rund drei Wochen startete die diesjährige Staffel von Promi Big Brother – und am Freitag stand endlich das große Finale an! Die Schlagersängerin musste bis zuletzt gemeinsam mit Bauer sucht Frau-Kandidat Uwe Abel (51) im TV-Knast zittern, bis der große Bruder gerade endlich ihren Sieg verkündete! Jetzt richtete Melanie sich erstmals selbst nach ihrem Triumph an ihre Fans!

Nach der Bekanntgabe der Entscheidung brach die 33-Jährige in Tränen aus. Melli selbst konnte offenbar gar nicht glauben, dass sie tatsächlich den Sieg nach Hause geholt hat – und damit auch 100.000 Euro Preisgeld gewonnen hat. Bei ihren Fans bedankte sich die Zweifach-Mutter nach ihrem Auszug überschwänglich für ihre Unterstützung. "Dankeschön! Vielen Dank für eure Anrufe", jubelte sie.

Zusätzlich richtete Melanie auch ein paar herzergreifende Worte an ihre Mitstreiter. "Das Wichtigste ist, vielen lieben Dank an meine Mitbewohner – und auch wirklich an Danny Liedtke, der mir eine ganz große Unterstützung war", schwärmte sie. Die TV-Bekanntheit glaube, dass das Format ihr etwas zurückgegeben habe, was ihr zuvor ein bisschen gefehlt habe: "Nämlich ein kleines bisschen mehr Menschlichkeit."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Promi Big Brother, Sat.1 Uwe Abel und Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Promi Big Brother, Sat.1 Danny Liedtke, Marie Lang, Eric Sindermann und Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Kandidaten

