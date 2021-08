Auf diesen Moment haben Fans und VIPs drei Wochen lang gewartet. Die diesjährige Staffel von Promi Big Brother geht mit dem heutigen Finale zu Ende. In einer letzten Folge samt Liveshow kämpften noch Papis Loveday (44), Danny Liedtke (31), Melanie Müller (33) und Uwe Abel (51) um den Sieg. Nachdem das Model und der Köln 50667-Darsteller bereits von den Zuschauern rausgewählt wurden, ging es für Melli und Uwe um den Titel. Doch wer konnte gewinnen und darf sich nun "Promi Big Brother"-Sieger 2021 nennen?

Nach Dannys Exit blendete Sat.1 eine erste Grafik ein und zeigte damit: Das Ergebnis ist knapp wie nie. Die beiden Finalisten leisteten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und hatten zu diesem Zeitpunkt beide rund 50 Prozent der Zuschauerstimmen auf ihrem Konto. Letztlich gibt es aber nur einen Gewinner und der heißt: Melanie. Während der Zweitplatzierte Uwe den Container verlassen musste, durfte die Ballermann-Sängerin noch einen Moment auf dem Big Planet ausharren und den großen Moment ganz alleine genießen.

Und was macht Melanie mit ihrer Siegerprämie? Gegenüber Sat.1 gab sie schon vorab preis, dass sie das Geld nicht in Handtaschen investieren wolle. "Ich werde mit dem Geld unter anderem mit meiner Familie ein paar Tage wegfahren, auch um mich mit meinem Mann auszusprechen", verriet sie. Auch in Projekte am Haus, in ihre Bar und ihre Grillstände auf Mallorca wolle sie investieren. "Dank Corona sind bei mir viele Löcher zu stopfen. Ich bin ganz ehrlich, daher bin ich auch so erpicht darauf zu gewinnen", erklärte sie schon vor der Bekanntgabe des Siegers.

Die "Promi Big Brother"-Finalisten Danny Liedtke, Melanie Müller, Papis Loveday und Uwe Abel

Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

