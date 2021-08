Ant Anstead (42) ist total verliebt in Renée Zellweger (52)! Seit einigen Wochen sorgen der Moderator und die Schauspielerin für süße Schlagzeilen: Im Juli wurden die zwei erstmals ganz verschmust zusammen gesichtet. Seitdem sind die beiden offenbar unzertrennlich. Wie toll er seine Freundin findet, macht der 42-Jährige nun erneut deutlich: Ant macht die Romanze im Netz offiziell – und schwärmt in den höchsten Tönen von Renée!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Brite kürzlich ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner TV-Kollegin Cristy Lee und Renée zeigt. Ganz verliebt schmiegt sich der Bridget Jones-Star an seinen Liebsten und strahlt in die Kamera. Zu dem Schnappschuss erklärte Ant, die Hollywood-Beauty werde bald als Gast in seiner Show sein: "Es ist die einfach unglaublich zauberhafte Renée Zellweger", lauteten seine lieben Worte für die Blondine.

Zwischen Ant und Renée soll es derzeit wirklich bestens laufen. Ein Insider verriet zuletzt: "Sie haben beide das Gefühl, endlich ihren Seelenverwandten gefunden zu haben!" Was sagt ihr: Passen Ant und Renée gut zusammen? Stimmt unten ab.

Anzeige

P&P / MEGA TheMegaAgency.com Renée Zellweger und Ant Anstead, Juli 2021 in L.A.

Anzeige

Getty Images Ant Anstead, britischer Fernsehmoderator

Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de