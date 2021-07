Endlich zeigen sich die beiden mal zusammen! Vor wenigen Tagen machten erste Gerüchte die Runde, dass die Schauspielerin Renée Zellweger (52) den britischen TV-Moderator Ant Anstead (42) daten soll. Bisher schweigen beiden zu ihrem angeblichen Liebesglück, auf eine Bestätigung warten Fans noch vergeblich. Doch aktuelle Bilder sprechen da schon eher Bände: Renée und Ant wurden nun gemeinsam in seinem Haus erwischt!

Um genauer zu sein, bekamen Paparazzi die 52-Jährige und ihren angeblichen Lover im vergangenen Freitag auf dessen Balkon in Laguna Beach, Kalifornien, vor die Linse. Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen ein ziemlich vertraut wirkendes Pärchen, das an einem Freitagmorgen ganz offensichtlich die Zeit zusammen genießt. Ziemlich angeregt und gut gelaunt unterhalten sich die zwei, ehe sie wieder gemeinsam in Ants Villa verschwinden.

Das Pärchen verbrachte aber nicht nur den Freitagmorgen miteinander – offenbar hat Renée das gesamte Wochenende über bei ihrem neuen Freund residiert. Am Sonntag haben Fotografen die beiden nämlich in der Stadt abgelichtet. Mit dabei: Ants kleiner Sohn Hudson, der aus der Beziehung mit Ex-Frau Christina Anstead (37) stammt.

Renée Zellweger, Schauspielerin

Ant und Christina Anstead im Juli 2019 in Beverly Hills

Renée Zellweger, Hollywoodstar

