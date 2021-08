Renée Zellweger (52) hat sich Hals über Kopf verliebt! Ende Juni wurden erstmals Spekulationen laut, dass die Hollywood-Schönheit mit dem Briten Ant Anstead (42) in einer Beziehung sei. Nur wenig später tauchten schließlich die ersten verliebten Fotos der beiden auf. Das Paar wurde gemeinsam auf dem Balkon des Automechanikers abgelichtet. Nun soll Renée ihren Partner sogar schon als ihren Seelenverwandten bezeichnen.

Das hat nun ein Insider gegenüber Us Weekly ausgeplaudert. Die Quelle sprach davon, dass sich die Beziehung des Paares aktuell in eine positive Richtung entwickle und die beiden Turteltauben sich sehr wohl miteinander fühlten. "Sie haben beide das Gefühl, endlich ihren Seelenverwandten gefunden zu haben", versicherte der offenbar Eingeweihte. Zudem sei der Fernsehmoderator glücklich darüber, dass seine Beziehung zu der Oscar-Preisträgerin nun öffentlich sei, da er jetzt mit ihr an beruflichen Veranstaltungen teilnehmen könne.

Dies hat das Paar auch prompt vergangene Woche getan. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar absolvierten die Bridget Jones-Darstellerin und ihr 42-jähriger Begleiter auf einer Gala in der kalifornischen Stadt Santa Ana. Auch wenn es keine offiziellen Fotos der beiden vom roten Teppich des Events gibt, so teilten einige Anwesende Schnappschüsse mit Renée und Ant auf ihren Social-Media-Kanälen.

Anzeige

Getty Images Renée Zellweger im Februar 2020

Anzeige

P&P / MEGA TheMegaAgency.com Renée Zellweger und Ant Anstead, Juli 2021 in L.A.

Anzeige

Instagram / ant_anstead Ant Anstead im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de