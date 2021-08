Eric (32) und Edith Stehfest lassen die Hüllen fallen! Erst zu Beginn dieses Jahres wurden der Schauspieler und die Sängerin zum zweiten Mal Eltern. Neben ihrem Alltag als Familie mit zwei Kindern kommt bei den TV-Bekanntheiten aber auch ihr Liebesleben nicht zu kurz. Die Turteltauben finden sich nämlich offenbar auch nach mehreren Jahren Beziehung noch mindestens genauso anziehend wie am ersten Tag. Das bewiesen sie jetzt auch ganz öffentlich: Eric und Edith kuscheln völlig nackt im Netz!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Edith jetzt einen besonders freizügigen, aber zugleich auch sinnlichen Schnappschuss. Komplett unbekleidet schmiegt sich die Tattoo-Liebhaberin an ihren Partner. Ihre nackte Brust verdeckt die Musikerin mit ihrer Hand vor den Blicken der Öffentlichkeit. "Leidenschaft", betitelte Edith die Aufnahme – und genau diese Emotion lässt sich bereits in den geschlossenen Augen der Zweifach-Mutter erahnen.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes setzte Edith bereits alles daran, einen in ihren Augen perfekten After-Baby-Body zu erlangen. Mithilfe einer 360-Grad-Bodyforming-Behandlung kam sie ihrem Ziel immer näher. Und auch Eric zeigte sich bereits nach wenigen Terminen begeistert, wie Edith im Promiflash-Interview Mitte Juni verriet: "Er sagte so: 'Also, was auch immer du da machst, das ist gut, das musst du weitermachen.'"

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest im Juni 2020

TVNOW Edith Stehfest und Eric Stehfest in "Eric gegen Stehfest: In Therapie"

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Dezember 2020

