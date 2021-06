Mit ihrer neuen Körperform ist nicht nur Edith Stehfest total zufrieden! Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Januar 2021 entschied sich die Frau von Eric Stehfest (32), sich auf ihrem Weg zu dem für sie persönlich perfekten After-Baby-Body von dem Unternehmen Ice Aesthetic unterstützen zu lassen. Dort ließ sie die sogenannte 360-Grad-Behandlung vornehmen und erzielte tolle Ergebnisse. Aber wie kam das Ganze eigentlich bei Ediths Gatten Eric an?

Im Promiflash-Interview verrät Edith, dass Eric in Bezug auf die Behandlung total hinter ihr stand. "Das war wichtig, denn er musste in dieser Zeit ja auch auf die Kinder aufpassen", betont die Sängerin. Als die zweifache Mama ihren Mann dann einmal bat, für einen Vorher-Nachher-Vergleich ein Foto von ihr zu schießen, reagierte dieser total angetan, wie Edith berichtet: "Er sagte so: 'Also, was auch immer du da machst, das ist gut, das musst du weitermachen.'"

"Er würde mich so akzeptieren wie ich bin. Ich weiß aber, dass er sich wahnsinnig viel Mühe gibt mit Ernährung, mit Sport, um für mich und auch für sich aktiv zu sein und Stärke auszustrahlen", erklärt Edith. Aus dem Grund ist es ihr auch wichtig, diese Hingabe in gleichem Maße zurückzugeben. Anderenfalls würde sie sich aber ohnehin nicht wohlfühlen.

Anzeige

Instagram / edithstehfest Sängerin Edith Stehfest

Anzeige

privat Edith Stehfest vor und nach ihrer 360-Grad-Bodyforming-Behandlung

Anzeige

TVNow/ Lorenz Lenk Eric und Edith Stehfest mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de