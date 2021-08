Ist sie zurzeit auf der Suche? Sophie Imelmann (25) verzückt die Fans der beliebten Vorabendserie Köln 50667. Seit drei Jahren schlüpft die Blondine dort in die Rolle der Leonie Teubert. Doch auch auf ihren Social-Media-Kanälen raubt die Beauty ihren Followern den Atem. Doch einen Partner an ihrer Seite sucht man auf den verführerischen Fotos vergeblich – Promiflash verriet Sophie, wie es in ihrem Liebesleben aussieht.

Im Netz würden ihr von Fans viele Avancen gemacht, bestätigte Sophie im Gespräch mit Promiflash: "Die meisten Nachrichten sind supersüß und charmant geschrieben und ich freue mich sehr darüber." Sie sei momentan zwar Single, allerdings nicht auf der Suche nach einer Beziehung, fügte der Lockenkopf hinzu. Dennoch gebe es da eine Sache, die sie vermisse: "Ich denke, ich habe eher Sehnsucht danach, mich mal wieder richtig zu verlieben und Schmetterlinge im Bauch zu haben."

Ihren Zukünftigen online kennenzulernen, schließt sie dabei nicht aus, gibt Sophie zu: "Natürlich würde ich es auf einem anderen Weg romantischer finden, aber heutzutage lernt man sich eben meistens über Social Media kennen." Eilig scheint die 25-Jährige es damit allerdings nicht zu haben.

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im Juli 2019

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im November 2020

Instagram / sophieimelmann "Köln 50667"-Darstellerin Sophie Imelmann

