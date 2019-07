Heißer könnte ein Crossover wohl nicht sein! Normalerweise sind die Schauspielerinnen Nathalie Bleicher-Woth (22) und Sophie Imelmann (23) in unterschiedlichen TV-Welten zu Hause: Nathalie spielt in Berlin - Tag & Nacht mit, während Sophie regelmäßig in Köln 50667, einem Spin-Off des Formats, zu sehen ist. Nun machten die beiden TV-Darstellerinnen jedoch gemeinsame Sache: Zusammen zogen sich die Schönheiten für den Playboy aus!

Auf dem Cover der aktuellen Ausgabe des Männermagazins zeigen die Fernsehdarstellerinnen ihre heißen Kurven – eine große Ehre für Sophie. "Damit geht schon ein kleiner Traum in Erfüllung, weil ich es immer irgendwie im Hinterkopf hatte und ein paar Mal darüber nachgedacht habe", freute sie sich gegenüber Promiflash. Doch wie hat ihr Freund Jonathan Spencer Clausen auf die sexy Aufnahmen reagiert? "Letztendlich muss er meine Entscheidungen immer akzeptieren und das tut er auch", erklärte sie. Für ihn sei das Ganze zwar ein kleiner Schock gewesen, aber letztendlich würde sie die Sache sicher nur weiter zusammenschweißen, ist sich die Blondine sicher.

Genau wie ihre Kollegin Sophie ist auch Nathalie in festen Händen. Sie ist mit Schauspielkollegin Saskia Beecks zusammen. Waren die Fotos für sie ein Problem? "Ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre anfangs kein Problem gewesen. Schlussendlich bin ich aber eigenständig und wir haben viel darüber geredet", erzählte Nathalie im Interview mit Playboy. Saskia unterstütze sie und ihr sei es auch wichtig, dass die 22-Jährige mache, was sie glücklich macht.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Nathalie Bleicher-Woth als Kim in "Berlin - Tag & Nacht"

